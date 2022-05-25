Снопков: Экономика Беларуси адаптивна к агрессивным действиям Запада

В условиях санкций мы работаем совсем по-другому. Самое главное - это переориентация потоков экспорта как для Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Мы понимаем, что западные страны - это не первоисточник развития для нашей страны. Другие страны, с которыми мы не так плотно сотрудничали, но сейчас перспективы открываются для сотрудничества с ними. Сегодня наиболее емкие и перспективные рынки для переориентации экспорта -Россия и Китай. В марте в эти две страны было поставлено почти 60 % наших товаров.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси