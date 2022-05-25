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Снопков: Экономика Беларуси адаптивна к агрессивным действиям Запада

Функционирование белорусской экономики в текущих условиях и меры по преодолению ограничений со стороны недружественных стран. Сегодня об этом шла речь на совместном заседании парламента. С докладом выступил первый вице-премьер Николай Снопков.

Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики

Прямое влияние санкционного прессинга западных стран затронуло около 20 % нашей экономики и косвенно отразилось на остальных ее частях. В итоге за первые 4 месяца потери ВВП составили немногим более 2 %. Но кабмин оперативно реагирует, в правительстве создан оперативный штаб. Попыткам разрушить экономику Беларуси противопоставили системную работу.

Экономика Беларуси адаптивна к таким агрессивным условиям. У нас положительное сальдо платежного баланса страны. Экспорт в первом квартале на 5 % или полмиллиарда долларов выше уровня прошлого года. Рекордное положительное сальдо -почти 1 миллиард долларов США. Несмотря на сокращение поставок энергетических товаров и калия, остальные отрасли нарастили экспорт на 10 %.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

В приоритете качество и уровень жизни белорусов, выполнение всех социальных гарантий и стабильная работа реального сектора экономики. На этих акцентах и выстраивается дальнейшая работа по противодействию санкциям. Перестроиться на новые условия поможет импортозамещение и переориентация экспортных поставок.

В условиях санкций мы работаем совсем по-другому. Самое главное - это переориентация потоков экспорта как для Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Мы понимаем, что западные страны - это не первоисточник развития для нашей страны. Другие страны, с которыми мы не так плотно сотрудничали, но сейчас перспективы открываются для сотрудничества с ними.Сегодня наиболее емкие и перспективные рынки для переориентации экспорта -Россия и Китай. В марте в эти две страны было поставлено почти 60 % наших товаров.
Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

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