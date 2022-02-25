ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Снопков: Финансовая система Беларуси готова к любым метаморфозам

Финансовая система Беларуси готова к любым метаморфозам. Это подтвердил первый вице-премьер Николай Снопков. Правительство вместе с Нацбанком выработало необходимые меры. Сегодня в Совмине говорили о работе экономики и обеспечении населения всем необходимым. Наши предприятия, которые торгуют на украинском рынке, столкнулись с проблемами из-за закрытия порта Одессы. Однако в целом, отметил вице-премьер, все слаженно работают для того, чтобы адекватно, быстро и эффективно реагировать на изменившиеся условия.

Что касается потребительского рынка, то во всех регионах вчера был отмечен всплеск покупательского спроса на основные продукты. Сегодня ажиотажа нет. В любом случае в торговых сетях и у производителей сформирован большой запас товаров. Беларусь может обеспечить себя всем необходимым.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все