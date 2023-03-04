Снопков: Лидеры Беларуси и Китая обозначили механизмы, направления, принципы взаимодействия на десятилетия

Визит Александра Лукашенко в Пекин имеет историческую значимость, ведь результаты переговоров лидеров Беларуси и Китая открывают большие горизонты двустороннего сотрудничества.

Что на сегодняшний день является самым главным по белорусско-китайскому направлению? Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал Николай Снопков - первый заместитель премьер-министра Беларуси.

"Успех этой работы зависит от каждодневного последовательного, системного взаимодействия с китайскими партнерами, по-другому не получится получить результат. Это первое. Это был государственный визит, это высший уровень дипломатического, политического взаимодействия между странами. Второе - мы очень ждали этот визит. На фоне коронавируса, на фоне санкций, на фоне изменения ситуации в мире, на фоне поведенческих агрессивных действий западных стран, конечно, трансформируются и экономические связи. И мы очень ждали этот визит по простой причине: Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко друг и товарищ Си Цзиньпина. И это было ярко выражено в этом государственном визите. Они друзья, и соответствующий импульс, соответствующую химию они передали в том числе и тем людям, которые ответственны за реализацию задач, поставленных ранее, и за реализацию тех задач, о которых договорились лидеры в рамках этого государственного визита. Поэтому, наверное, это самое главное", - отметил Снопков.

Также он добавил, что было подписано много прикладных соглашений, договоров, договоров-меморандумов между госорганами (больше четырех десятков - Прим. ред.). Помимо этого было подписано больше десятка конкретных контрактов между бизнес-образованиями. "Это очень важно. Это можно оцифровать, это можно пощупать сегодня, но еще важнее те соглашения, которые носят перспективный характер", - отметил первый вице-премьер.

По его словам, фактически лидеры обозначили механизмы, подходы, направления, принципы взаимодействия на десятилетия. Они еще раз подтвердили, что Беларусь и Китай идут вместе, несмотря на возможные вторичные санкции. Участники делегации и с белорусской, и с китайской стороны еще раз убедились в этом.

"Вместе с тем, я думаю, что этот визит расставил все точки над "i". Мы дальше идем вместе с Китаем в рамках совместного развития на основе уже нового уровня сотрудничества: всепогодного стратегического партнерства", - подытожил Снопков.