Снопков: Нацбанк имеет запас для обеспечения наличных и безналичных расчетов в валюте

Национальный банк имеет достаточный запас для стабильного обеспечения валютой как наличных, так и безналичных расчетов. Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания в правительстве по ситуации в работе экономики и обеспечению населения всем необходимым, сообщает БелТА.

Как рассказал первый вице-премьер, встреча с представителями банков проходила в правительстве также и накануне, в результате вместе с Национальным банком были выработаны необходимые совместные меры. "Есть полное понимание взаимодействия в условиях стабилизации ситуации на финансовых рынках, обеспечения безналичными белорусскими рублями работы реального сектора экономики, обеспечения валютой, в том числе наличной", - сказал Николай Снопков.