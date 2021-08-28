Агрокомбинат "Снов" отмечает 70-летие

Здесь один из самых высоких урожаев зерновых в Беларуси, его мясо-молочную продукцию любят в разных странах, а те, кто ее производят, живут не иначе как в деревне будущего. Агрокомбинат "Снов" сегодня отмечает 70-летие. Некогда колхоз имени Калинина в Несвижском районе, а ныне легенда белорусского агропрома - это почти 2 тысячи работников и более 300 видов только мясных деликатесов и консервов.

К юбилею сам СПК приготовил себе весомый "подарок" - это более 40 тысяч тонн зерна, собранных с полей за сезон. Да, средняя урожайность здесь одна из лучших в стране - 80 центнеров с гектара, но такому результату способствуют и технологии, и само трудолюбие аграриев, лучшие из которых, к слову, сегодня получили награды.

Когда труд на селе уже не просто гордость, но и престиж! Репортаж из Несвижского района Алексея Кондратенко.

В далеком 1951-м колхоз имени Калинина. Ровно 25 лет уже агрокомбинат "Снов", а в наши дни - легендарный бренд, мясо-молочная продукция которого синоним высокого качества.



В этом сезоне сельхозпредприятие довольно результатом уборочной: средняя урожайность более 80 центнеров с гектара и весь собранный объем 40 тысяч тонн зерна. Свой вклад в общем каравае и у водителя зерновоза Леонид Величко. За этот сезон парень перевез более трех тысяч тонн зерна. Жатва совпала и с новосельем. Совсем недавно Леонид получил ключи от двухкомнатной квартиры.















Зерно - основа всего мясо-молочного производства агрокомбината. Значительную часть привесов и надоев формируют свои же комбикорма. Плюс сбалансированный рацион кормления животных. 30 и даже 50 литров молока в сутки от коровы не миф, а результат продуманной работы животноводов.

В "Снове" одними из первых в стране наладили замкнутый цикл производства: от поля до прилавка магазина. Из молочной продукции - масло, йогурты, сливки. В разнообразии же мясной можно сбиться со счета - всего более 350 видов. Колбасы, рулеты или тушёнку любят в разных странах.

"Снов" как пример "деревни будущего"

Но, пожалуй, большее всего работники агрокомбината гордятся даже не собственной продукцией, а своим же агрогородком.













Дом быта, магазины, амбулатория, а еще бассейн, музыкальная и художественная школа. На развитие социальной сферы СПК ежегодно даже не тратит, а скорее, инвестирует более миллиона рублей.

День рождения крупного сельхозпредприятия - это и повод увидеть вместе весь его большой коллектив. Что бывает редко, ведь молочно-товарные фермы, свинокомплексы, мехдвор, комбикормовый завод или мясоперерабатывающее предприятие находятся не близко друг от друга. В юбилейном шествии - агрономы и животноводы, механизаторы, водители, финансисты и маркетологи. Многие сегодня получили награды от руководства Минской области и Минсельхозпрода. И даже дождь в юбилей, как оказалось, давняя сновская традиция.