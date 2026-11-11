Снова на сцене: выпускники "Фактор. BY. Дети" готовят концерт в КЗ "Минск"

Выпускники "Фактор. BY. Дети" готовятся к первому большому отчетному концерту. Уже 22 ноября в концертном зале "Минск" на сцене полюбившиеся артисты в неожиданных дуэтах. 11 ноября специально из Лиды на первую спевку с Никитой Белько приехал суперфиналист проекта Дамир Набиев.

Большой отчетник соберет 15 финалистов первого сезона талант-шоу. Дети не только исполнят яркие хиты "Фактора", но и представят новые экспериментальные номера. Поддержать юных звезд выйдут наставник проекта Настя Кравченко, а также ее коллега по первому сезону "Х-Фактора Беларусь" Карина Ерофеева. Ведущим станет Никита Белько. Сам концерт будет нетипичным набором из номеров. Организаторы планируют много интерактива для поклонников шоу "Фактор. BY. Дети".

Татьяна Рогач, куратор большого отчетного концерта "Фактор. BY. Дети":

"Готовим милые сувенирчики, которые они не найдут нигде, они специально заказаны к этому концерту. Это будут также автографы наших молодых звезд, потому что я уверена, что через некоторое время они будут очень даже цениться. Кто-то будет хвалиться, что у меня есть самый первый автограф, там, Таси Бодяко либо Захара Гордея, либо там Надюши. Поэтому эти сюрпризики, эти сувенирчики можно будет получить, если ты немножечко постараешься, если ты нарисуешь плакат. А я знаю, что и на "Фактор" на прямые эфиры, и на концерты к ребятам все ходят подготовленные".

Съемки нового сезона "Фактор. BY. Дети" стартуют в феврале следующего года.