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Штормовое предупреждение из-за гроз и дождей
Снова оранжевый уровень опасности в Беларуси перед выходными. Из-за гроз и дождей на завтра синоптики передают штормовое предупреждение. Местами пройдут сильные ливни, возможен град. Шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Причем, температурный диапазон от 13 до 28 тепла.
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