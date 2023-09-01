Снова в школу! В Минске первый звонок собрал более 20 тысяч первоклассников

Сегодня учащиеся белорусской столицы на линейке готовности к новым открытиям в стране знаний. 1 сентября - значимая дата и для жителей Заводского района Минска. После масштабной реконструкции там распахнула двери 210-я школа. В ней созданы комфортные условия для обучения, организованы агроклассы. А в 12-й столичной гимназии в этом году фокус на инженерное направление.