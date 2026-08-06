Снять свой первый репортаж: журналистская смена для детей организована в Витебском районе

Каникулы в летних лагерях - для школьников возможность провести время с максимумом пользы. Активно отдохнуть, укрепить здоровье и раскрыть творческий потенциал.

Так, в Витебском районе для детей, которые интересуются журналистикой, организовали медиасмену. Знакомство с профессией проходит в интерактивном формате. В программе мастер-классы по видеосъемке, монтажу и работе с нейросетями. А также встречи с опытными журналистами и блогерами.

Юлия Новикова, заместитель главного редактора областной газеты "Витебские вести":

"В этот период мы сможем выявить наиболее талантливых ребят, с которыми будем заниматься начиная с сентября в медиалаборатории Витебской области. У меня большие амбиции на эту смену. Я считаю, что ребята смогут не только публиковать свои материалы в газете, но и поступить в дальнейшем в профильный вуз".

Для юных журналистов предусмотрены и выездные мероприятия: школьники посетят медиацентр Витебской области, а также снимут репортаж о трудовых буднях спасателей.