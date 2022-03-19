Снятие ограничений передвижения между Беларусью и Россией будет способствовать более тесной интеграции Союзного государства

Снятие всех ограничений на передвижениемежду Беларусью и Россией будет способствовать более тесной интеграции Союзного государства. Напомним, постановление вступило в силу накануне. По словам российского экономиста Максима Чиркова, подобное решение разумное и своевременное. Любые шаги, направленные на укрепление сотрудничества, оживят многие сферы экономики, в том числе и туристическую, ведь теперь без препятствий белорусы и россияне могут путешествовать даже на личном транспорте в наших странах.



Максим Чирков, доцент кафедры экономического факультета МГУ, политолог (Россия):

В условиях облегчившейся ситуации с коронавирусом для Беларуси и России очень важно снимать все другие ограничения для того, чтобы максимально поддержать экономическую активность. Это позволит экономике Союзного государства работать более эффективно.