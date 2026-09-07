Со дня трагедии "Локомотива" прошло 15 лет

Краткий пересказ от ИИ

7 сентября вспоминаем трагедию "Локомотива". 15 лет назад в авиакатастрофе под Ярославлем погиб весь хоккейный клуб, в том числе 3 белоруса: капитан сборной Руслан Салей, нападающий Сергей Остапчук и тренер Николай Кривоносов. Всего на борту того самолета было 45 человек.

7 сентября возле центрального входа на "Минск-Арену" установлен временный мемориал в память о погибших. Ледовая дружина главы государства, игроки, тренеры и руководство минского "Динамо", а также Федерации хоккея почтили память "небесной команды".

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Каждое 7 сентября сюда, на "Минск-Арену", к мемориалу приходят люди разных поколений, разного возраста для того, чтобы сказать самое главное - мы продолжаем помнить. И память о том самом небесном "Локомотиве" объединяет людей, которые любят хоккей, и людей, которые отдают этому всю свою жизнь".

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Мы показываем, что спорт в целом - это большая семья, у которой нет национальности, которая есть солидарность, уважение друг к другу. И мы благодарны людям, которые приходят сегодня к "Минск-Арене", приводят детей. Так мы воспитываем поколения, которые будут помнить, чтить, они будут жить вечно".

Желающие могут почтить память и возложить цветы к временному мемориалу вплоть до завершения матча с "Динамо" против "Торпедо".