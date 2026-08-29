Со спортом на "ты": республиканская спартакиада белорусских СМИ проходит в Стайках

Cамые быстрые и сильные представители белорусских СМИ собрались 29 августа в центре олимпийской подготовки "Стайки". Там проходит традиционная республиканская спартакиада "Здоровье". Дружины соревнуются в игровых командных видах спорта и в индивидуальных дисциплинах.

"Наша команда очень серьезно готовилась как в игровых, так и в индивидуальных видах спорта. В легкой атлетике Жанна Тиханович заняла первое место. У нас приличная команда по волейболу, показывающая достойный уровень. Ждем результатов соревнований по настольному теннису, дартсу и поднятию гири. Наш парень поднял 108 раз", - поделился капитан команды Белтелерадиокомпании Валентин Кузьменко.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Белтелерадиокомпания - крупнейший медиахолдинг в стране, в котором работают несколько тысяч человек. Журналист - это состояние души. Среди наших сотрудников есть масса спортсменов, людей, которые занимались разными видами спорта. Это блестящие атлеты, мы выигрывали большое количество соревнований, и у нас на этой спартакиаде только одна цель - занять первое место".

Подробнее о том, какая атмосфера царит в Стайках, см. видео.