Со следующей недели в Беларуси начнется более интенсивный период вакцинации от COVID-19

Прививка станет доступной для более широкого круга людей. Об этом сообщил журналистам Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.



В стране выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом. Стоит ли опасаться нового вируса? Будет ли против него работать вакцина? Эти вопросы мы задали руководителю Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадию Попову.



Эксперт о британском штамме коронавируса

Именно британскому штамму способны противодействовать все вакцины. Это на сегодняшний день доказано и опасаться этого не стоит. Известно, что AstraZeneca не очень эффективна и не эффективна против южноафриканского штамма.



Нужно прикладывать все усилия, чтобы элиминировать этот вариант из страны. Здесь у вакцинации ведущая роль.

