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Со следующей недели в Беларуси начнется более интенсивный период вакцинации от COVID-19
Прививка станет доступной для более широкого круга людей. Об этом сообщил журналистам Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
В стране выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом. Стоит ли опасаться нового вируса? Будет ли против него работать вакцина? Эти вопросы мы задали руководителю Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадию Попову.
Эксперт о британском штамме коронавируса
Именно британскому штамму способны противодействовать все вакцины. Это на сегодняшний день доказано и опасаться этого не стоит. Известно, что AstraZeneca не очень эффективна и не эффективна против южноафриканского штамма.
Нужно прикладывать все усилия, чтобы элиминировать этот вариант из страны. Здесь у вакцинации ведущая роль.
Мы знаем, что вакцинированные люди, в первую очередь, не болеют тяжело. Даже если они заражаются, если они передают вирус, тяжело болезнь не протекает. Это означает, что разгружается система здравоохранения, в значительной степени снижается смертность до нулевых значений. Практически можно жить нормальной жизнью дальше. И даже если вирус циркулирует в стране, то в большинстве случаев с ним можно справляться обычными методами".
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