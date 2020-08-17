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Со среды в Минске дождей станет больше

Солнечная, теплая и по-летнему комфортная погода сохранится на этой неделе. Как прогнозируют синоптики, жара местами до плюс 30 будет чередоваться с дождями. Во многих районах Минской области прогремят грозы. Температура воздуха этой ночью 15-17 градусов. И уже завтра днем в столице столбик термометра покажет плюс 25, ожидаются небольшие осадки.

А со среды в центральном регионе и столице дождей станет больше.

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