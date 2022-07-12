Со своей проблемой к Татьяне Рунец обратились жители улицы Заречной д. Беларучи

С мостом проблема, если он нужен для людей, должна быть решена. Вообще удивительно, что эта проблема только сейчас обозначена. Сельский исполком, Совет депутатов, Логойский райисполком - они давно уже должны были подключиться и что-то сделать. Здесь неравнодушные граждане живут. Вы знаете, люди приходили с предложениями даже в некоторых моментах ужесточить ответственность за то, что вывозят мусор в несанкционированные места. Отдельные предлагали ввести плату с каждого жилого дома с направлением этих средств потом на благоустройство территории. Радует то, что люди не просто требуют от государства "дайте", а люди готовы с государством сотрудничать.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси