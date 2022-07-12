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Со своей проблемой к Татьяне Рунец обратились жители улицы Заречной д. Беларучи
Выездные приемы граждан раскрывают проблемы в работе местных властей. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам. Сегодня Татьяна Рунец встретилась с местными жителями в Беларучском сельском совете Логойского района. Со своей проблемой к сенатору обратились жители улицы Заречной. Это 16 домов. С остальной деревней их через реку Вяча соединяет самодельный мост - его строили 20 лет назад. И он нуждается в срочном ремонте.
На сегодняшний день он в аварийном состоянии. Опоры сваи ушли, плиты лежат просто, как говорится, под собственным весом. Официально моста, получается, не существует, поэтому взять его на баланс на обслуживание местным органом власти не предоставляется возможности. Поэтому единственный выход - изыскать средства и построить данный мост официальным способом, который бы обеспечивал движение и автомобильного транспорта, и пешеходного движения.
С мостом проблема, если он нужен для людей, должна быть решена. Вообще удивительно, что эта проблема только сейчас обозначена. Сельский исполком, Совет депутатов, Логойский райисполком - они давно уже должны были подключиться и что-то сделать. Здесь неравнодушные граждане живут. Вы знаете, люди приходили с предложениями даже в некоторых моментах ужесточить ответственность за то, что вывозят мусор в несанкционированные места. Отдельные предлагали ввести плату с каждого жилого дома с направлением этих средств потом на благоустройство территории. Радует то, что люди не просто требуют от государства "дайте", а люди готовы с государством сотрудничать.
Среди других вопросов было и аварийное состояние водонапорной башни, в целом снабжение водой домов, состояние дорог. Все вопросы взяты на контроль.
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