3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Со всех уголков страны дорогами памяти белорусы направились в Хатынь
22 марта годовщина трагедии в Хатыни. В 1943 деревня была сожжена вместе с жителями. Каратели не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Гибель Хатыни - неслучайный эпизод войны, а один из тысячи фактов, свидетельствующий о целенаправленной политике геноцида по отношении к народу Беларуси. Страшная судьба постигла тысячи белорусских сел и деревень. В память о трагедии сегодня весь день к монументу скорби в Хатыни неравнодушные белорусы со всех уголков страны несут цветы. В автопробеге объединились патриоты со всей страны.
Рассказывает Ольга Масловская.
Прежде чем отправиться в путь, патриоты возложили цветы к Вечному огню. У подножия монумента в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков он горит уже почти полвека. Затем автоколонна взяла курс на Минскую область. В Лепеле присоединились машины из Орши, Полоцка и Новополоцка.
По пути в Хатынь патриоты сделали остановку в Шуневке. Это деревня, которой нет на карте Беларуси. Сестра Хатыни. Шуневку каратели стерли с лица земли 22 мая 1943 года. На рассвете согнали сельчан в сарай и подожгли, детей бросили в колодец и закидали гранатами. В тот день погибли 66 человек. Спастись удалось лишь нескольким жителям.
После войны Шуневка не возродилась. По инициативе жителей района здесь построили мемориальный комплекс. Сегодня здесь прошел митинг. Память зверски убитых соотечественников патриоты почтили минутой молчания.