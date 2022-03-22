Со всех уголков страны дорогами памяти белорусы направились в Хатынь

22 марта годовщина трагедии в Хатыни. В 1943 деревня была сожжена вместе с жителями. Каратели не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Гибель Хатыни - неслучайный эпизод войны, а один из тысячи фактов, свидетельствующий о целенаправленной политике геноцида по отношении к народу Беларуси. Страшная судьба постигла тысячи белорусских сел и деревень. В память о трагедии сегодня весь день к монументу скорби в Хатыни неравнодушные белорусы со всех уголков страны несут цветы. В автопробеге объединились патриоты со всей страны.

Прежде чем отправиться в путь, патриоты возложили цветы к Вечному огню. У подножия монумента в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков он горит уже почти полвека. Затем автоколонна взяла курс на Минскую область. В Лепеле присоединились машины из Орши, Полоцка и Новополоцка.

По пути в Хатынь патриоты сделали остановку в Шуневке. Это деревня, которой нет на карте Беларуси. Сестра Хатыни. Шуневку каратели стерли с лица земли 22 мая 1943 года. На рассвете согнали сельчан в сарай и подожгли, детей бросили в колодец и закидали гранатами. В тот день погибли 66 человек. Спастись удалось лишь нескольким жителям.