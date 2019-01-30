Собака, которую спасли бойцы МЧС, готова обрести свой дом

Эта история о братьях наших меньших - со счастливым продолжением. За судьбой собаки, которую накануне спасли из воды бойцы МЧС, следят многие неравнодушные белорусы, в том числе и мы. Животное чувствует себя хорошо и уже готово обрести свой дом. Правда, настоящие хозяева пока не объявились, но нашлись те, кто готов приютить спасенного четвероногого. Сегодня собаку отвезли на предприятие "Фауна города". Там она пробудет еще 5 дней, а потом уедет в новую семью.