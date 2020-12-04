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Собака помогла задержать преступников
Помощь и взаимовыручка - то, что объединяет нас. И человечное отношение к проблемам граждан (каким бы сложным или простым не был вопрос) - это в духе белорусских правоохранителей. Накануне вечером в Заводском районе столицы произошла трогательная история. Служебный пес Фокс помог найти шпица по кличке Луна, которого хозяева всей семьей не могли найти уже несколько часов. Отчаянный крик о помощи поступил в оперативно-дежурную службу, и на место был направлен кинолог со служебной собакой. Пес быстро взял след и за час активных поисков нашел потеряшку в нескольких кварталах от дома.
В Беларуси профессионально готовят собак для службы. Умные питомцы привозят кубки и медали с различных престижных конкурсов. А в их служебной биографии немало примеров, достойных самых высоких наград. Так, на неделе в Бресте задержан матерый вор! В его послужном списке 2 угона и 15 краж. А собака одного из героев сюжета (который мы готовим к "Главному эфиру") по следу шла за преступником более 10 километров по лесу. Задержать удалось убийцу, который жестко расправился с девушкой. Подробности - в воскресенье.
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