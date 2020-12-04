Собака помогла задержать преступников

Помощь и взаимовыручка - то, что объединяет нас. И человечное отношение к проблемам граждан (каким бы сложным или простым не был вопрос) - это в духе белорусских правоохранителей. Накануне вечером в Заводском районе столицы произошла трогательная история. Служебный пес Фокс помог найти шпица по кличке Луна, которого хозяева всей семьей не могли найти уже несколько часов. Отчаянный крик о помощи поступил в оперативно-дежурную службу, и на место был направлен кинолог со служебной собакой. Пес быстро взял след и за час активных поисков нашел потеряшку в нескольких кварталах от дома.