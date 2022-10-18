Собака в топливном баке обнаружила 50 полимерных пакетов с опасным психотропом

Крупный канал наркотрафика пресекла белорусская таможня. 40-летний гражданин Молдовы пытался контрабандой ввезти 25 кг мефедрона. Водитель легкового автомобиля следовал из Польши через пункт пропуска "Брест". При проведении таможенного осмотра авто направили на сканирование в инспекционно-досмотровый комплекс. К проверке подключилась кинологическая служба - в итоге в топливном баке легковушки обнаружены 50 полимерных пакетов. Заключение эксперта подтвердило, что представленное на исследование вещество является особо опасным психотропом. Брестской таможней возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы вплоть до 10 лет.