"Соберем портфель вместе": в Верхнем городе в Минске развернулись локации благотворительной акции

До начала нового учебного года остаются считаные дни. Чтобы подарить ребятам яркие эмоции и праздничное настроение, 28 августа в Верхнем городе в Минске развернулись локации республиканской акции "Соберем портфель вместе". В программе - концерт, мастер-классы, а также интерактивные и спортивные площадки.

Инициатива проходит под эгидой Белорусского союза женщин уже около 10 лет. За это время десятки тысяч девчонок и мальчишек получили полезные подарки к школе.

Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

"Мы провели большое количество мероприятий, поздравили более тысячи ребят из многодетных семей, малообеспеченных, из детских домов. Провели для них мероприятия, собрали им подарки, вручили эти подарки к школе. И сегодня здесь, на территории Верхнего города, проходит такой заключительный этап этой акции, мы хотим подарить деткам прекрасное настроение".

Особая поддержка в преддверии 1 сентября оказывается многодетным и неполным семьям, а также тем, у кого возникла трудная жизненная ситуация. Профсоюзы уделяют этому направлению первостепенное внимание. Так, на базе столичного колледжа сервиса и технологий для детей организовали анимационную программу, а мастера - выпускники и учащиеся колледжа - сделали ребятам стильные стрижки и укладки. Также первоклассникам вручили укомплектованные рюкзаки со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Лариса Волкова, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:

"Мы охватываем различные категории: и многодетные семьи, и одиноко воспитывающих детей. К сожалению, среди наших уважаемых коллег есть и такие женщины, и папы есть. Мы преследуем такую многофункциональность, потому что наши члены профсоюза приводят сюда своих детей, а все радости и тонкости дарят детям наши же члены профсоюза, которые обучались в этом колледже".

1 сентября за парты в школах Беларуси сядут более миллиона учеников, в их числе 87,5 тыс. первоклассников.