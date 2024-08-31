"Соберем детей в школу": пограничники навестили воспитанников Белыничской специальной школы-интерната

Быть пограничником - это не только про защиту и патриотизм, но и про помощь тем, кто в ней особо нуждается.

Подарки к новому учебному году получили воспитанники специальной школы-интерната в Белыничах. Их накануне навестили офицеры и курсанты-пограничники во главе с председателем Госпогранкомитета страны в рамках благотворительной акции "Соберем детей в школу".

Ведомство всегда уделяет много внимания детям из педагогических центров, интернатов, домов семейного типа и приграничных школ. Всего поддержку комитета и территориальных органов погранслужбы получают две сотни учреждений по всей стране. Ребятам помогают канцелярскими наборами, передают школьные рюкзаки, книги, спортинвертарь, одежду и обувь.