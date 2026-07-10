Собери миллион шагов: Президентский спортивный клуб запускает новый проект

Президентский спортивный клуб анонсировал новый оригинальный проект "Марафон 10 000 шагов". Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте shagaibel.by, выбрать фитнес-приложение для подсчета шагов, подписаться на аккаунты sportclub.by и shagaibel - и в путь!

Ежедневно с 24 июля в течение 100 дней участникам необходимо проходить по 10 тыс. шагов, чтобы к 31 октября в сумме получился 1 млн.



Для того чтобы претендовать на главный приз - туристический сертификат номиналом 15 тыс. белорусских рублей, нужно подтвердить выполнение нормы минимум в 80 днях марафона.



Проект нацелен доказать: чтобы укрепить здоровье, быть всегда в тонусе и сохранить бодрость духа, не нужны изнурительные тренировки или специальная подготовка. Достаточно простой ходьбы.

Павел Левашов, амбассадор проекта "Марафон 10 000 шагов": "Во-первых, даже самая простая ходьба - это отличная кардионагрузка. Любое движение активизирует работу сердца, улучшает кровообращение и насыщает организм кислородом, доставляя питательные вещества ко всем органам и тканям. Во-вторых, это эффективный расход энергии. Если человек хочет похудеть и привести себя в форму, увеличение ежедневной активности до 10 тыс. шагов заметно ускоряет сжигание калорий. Естественно, за счет этого можно успешно сбрасывать лишний вес".

Екатерина Скурат, амбассадор проекта "Марафон 10 000 шагов": "Тем, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, конечно, поначалу тяжело выполнять норму в 10 тыс. шагов. Но в этом и заключается главный плюс: проект помогает привить хорошую привычку к регулярной активности. С другой стороны, есть люди, которые ежедневно проходят более 20 тыс. шагов. Для них этот марафон станет отличным бонусом к повседневной активности и возможностью проверить свои силы".

Регистрация участников на официальном сайте shagaibel.by уже стартовала и продлится до 14 августа. Успейте стать частью большого проекта! Старт марафона - 24 июля, и помните: каждый шаг имеет значение.