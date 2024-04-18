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"Собирался продать". Лидские пограничники изъяли самодельный беспилотник

Лидские пограничники изъяли беспилотник. Самодельный дрон с запасными аккумуляторами хранил житель Беняконей. Начат административный процесс.

Мужчина пояснил, что собирался продать коптер, но и это для физических лиц незаконно. С 25 марта в Беларуси действует запрет на беспилотники для физлиц.

В Госпогранкомитете напомнили, что незаконное содержание и использование беспилотных летальных аппаратов грозит административной ответственностью.

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