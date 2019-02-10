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Собирать справки, получать документы в Беларуси станет гораздо проще
Собирать справки, получать документы и выполнять административные процедуры в целом в Беларуси станет гораздо проще. Об этом сообщил министр юстиции Олег Слижевский. С помощью услуги "одно окно" решить соответствующие вопросы можно будет в два шага. Все, что потребуется, - это занести документы - к слову, ведется работа по их сокращению - и прийти за конечным результатом.
Вместе с тем останутся такие услуги, за которыми гражданину все-таки придется прийти лично в государственные службы. Ведется работа с иностранными партнерами по проекту международной технической помощи.
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