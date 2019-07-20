Собирать ягоды с этого года можно по новым правилам

Сезон ягод в самом разгаре. Собирать витамины с этого года можно по новым правилам. Чернику, клюкву и голубику разрешено собирать не вручную, а специальными ягодными комбайнами. Такое решение принято Министерством лесного хозяйства. Единственное условие - приспособления должны иметь сертификат производителя. Ведь самодельные комбайны могут повредить и даже уничтожить ягодник.