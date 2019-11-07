7 Ноября самая красная партия Беларуси называет идейным праздником. Кстати, средний возраст членов КПБ - 54 года. А ведь еще с десяток лет назад он приближался к 60.

Собирательный образ молодеющего белорусского коммуниста в репортаже Анастасии Бенедисюк. "Эти товарищи нам… товарищи" - перефразировав фразу из "Карнавальной ночи", в кафе, в самом центре Минска, встречают гостей. И призывают объединяться не только в красный день календаря. C каждым шагом здесь все глубже погружаешься в историю. Кажется, время остановилось. Бюсты Ленина, серп и молот - символика неушедшей эпохи?



В обеденное время здесь по-прежнему нет свободных мест. Бюджетные первое, второе и компот. Доступное образование, медицина, право на труд - в таком интерьере самое время вспомнить, кто и за что боролся. Преданные и верные идеалам социализма. Красная партия левых идей. Седовласые ораторы, рьяно отстаивающие справедливость и демократию, - именно так зачастую представляется коммунист. 6 тысяч идейных сегодня зарегистрированы в Беларуси. Это открытая информация. И вот что интересно: треть - это молодежь.







Наш собеседник партийный билет получил в 25. Более того, на одном из организуемых КПБ мероприятий познакомился с будущей супругой, увлек своими идеалами. Теперь у них коммунистическая семья. Сам Павел успел пожить и в сверхдержаве. Понятное дело, это были детские годы. Впрочем, кого попало (без понимания, как там было?) сегодня в Коммунистическую партию не берут. Для начала у человека должна быть активная гражданская позиция, желание помочь товарищу. Претендентов на партбилет между собой ребята называют сочувствующими. Лишь пройдя политподготовку, молодой человек может претендовать на звание коммуниста.







В Беларуси работает Лига коммунистической молодёжи

