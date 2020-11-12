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Соблюдение масочного режима в Минске

Соблюдают ли масочныйрежим минчане? Наши корреспонденты вышли в город, чтобы узнать, как к своемуздоровью относятся жители столицы (видео).

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