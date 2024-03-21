Соболенко высказалась о смерти Кольцова в США

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко, высказалась о смерти своего возлюбленного, экс-тренера "Салавата Юлаева" и сборной Беларуси Константина Кольцова, пишет sport5.by.

"Смерть Кости - немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и жизнь его семьи в это трудное время", - написала спортсменка в соцсетях.

Сейчас белоруска находится на турнире вМайами, где21 мартадолжна была провести матч второго раунда с испанкойПаулой Бадосой, однако из-за личных обстоятельств Арины матч был перенесен на22 марта.

Константин Кольцов ушел из жизни в возрасте 43-х лет.За свою карьеру вНХЛ белорус выступал за"Питтсбург". В КХЛ всоставе уфимского "Салавата Юлаева" он выиграл Кубок Гагарина в2011году.

В2022-мКольцов вошел втренерский штаб клуба "Салават Юлаев" ибыл помощникомВиктора Козлова.