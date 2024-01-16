Собрали для вас интересные факты о снеговике

Один из самых популярных символов зимы и любимый многими сказочный персонаж - это снеговик. Но мало кто знает, кто создал эту снежную фигуру и почему для носа используют именно морковь? Интересные факты о снеговике публикует sb.by.



Создателем снеговика считается итальянский скульптор, архитектор, поэт Микеланджело Буонарроти. Он первым слепил такую снежную фигуру в конце XV века. Однако сегодня неизвестно, где скульптор взял снег и как именно выглядело его творение.Некоторые источники утверждают, что снеговика придумал итальянский святой Франциск Ассизский. Есть версии и о том, что снежный персонаж мог зародиться в Германии или Англии.



Издавна снеговик символизировал языческих персонажей, а каждый использованный атрибут нес определенный смысл. Так, например, морковь вместо носа должна была задобрить духов, которые посылают урожай и плодородие. Ведро на голове было символом достатка, а метла должна была отгонять злых духов и непрошеных гостей. Когда снеговик начинал таять, ему на ухо шептали желание, чтобы тот доставил его на небеса.







Есть множество суеверий, которые так или иначе связаны с этой снежной фигурой. Так, например, считается, что снеговиков нельзя лепить в полнолуние, поскольку можно привлечь проблемы, неудачи, ночные кошмары. Жители некоторых стран стараются не смотреть на снеговиков из окна, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Издавна считалось, чтоесли человек ночью на своем пути встретил эту снежную фигуру, нужно было поменять маршрут и постараться лишний раз не смотреть на снеговика.



Есть версии и о том, что снеговики не символизируют ничего плохого, а, напротив, являются посланниками небес, которые помогают бороться с бесами. Чтобы сбылись самые заветные желания, рекомендовали вылепить фигурку ангела из чистого снега, а потом усердно просить ее выполнить какую-либо просьбу.



Всемирный день снеговика отмечается 18 января. С идеей ввести такой праздник впервые выступили в Германии. К слову, дата для него была выбрана не случайно. Так, единица внешне напоминает метлу, а цифра восемь - самого снеговика. В этот день стоит выйти на улицу и вместе с семьей или друзьями слепить снежную фигуру и от души нарядить ее. Если же снега на улице нет, можно заняться рукоделием и сделать снеговика из подручных материалов.



Самого большого снеговика в мире слепили в 2020 году в Австрии. Его высота составила 38,04 метра. Фигуру назвали Ризи, она попала в Книгу рекордов Гиннесса, превзойдя прежнего рекордсмена из США высотой 37,21 м, которого слепили в 2008 году в штате Мэн.



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