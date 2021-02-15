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Собранные инициативы в фокусе внимания парламентариев и представителей Белорусского союза женщин

Делегаты продолжают обсуждение Всебелорусского собрания. В фокусе внимания парламентариев и представителей Белорусского союза женщин - инициативы, собранные во время работы диалоговых площадок на местах, при этом немаловажно умение договариваться и находить компромисс.

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