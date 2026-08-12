Собрать ребенка к учебному году возможно на региональных ярмарках нового формата

План на выходные: отдохнуть всей семьей и собрать ребенка к учебному году. Теперь это возможно на региональных ярмарках нового формата.

В этом сезоне школьный open air маркет - это не только торговые ряды с канцелярскими товарами, образами в деловом стиле, спортивной одеждой и аксессуарами. Теперь здесь есть и интерактивы для детей, фэшн-показы новых коллекций, фотозоны, стрит-фуд и концертная программа.

Первым эстафету школьного шопинга принимает Солигорск 15 августа. Ровно через неделю региональные ярмарки пройдут сразу в четырех крупных городах: Борисове, Жодино, Слуцке и Молодечно.

Ольга Любомирская, начальник отдела торговли и услуг Молодечненского райисполкома:

"В Молодечно на Центральной площади состоится региональная ярмарка, которая пройдет 22 августа. Также мы решили в этом году порадовать гостей и жителей города и устроить еще дополнительный день, т. е. 21-22 августа ждем всех на площади. Приедут белорусские производители, также будет организован показ коллекции, чтобы люди видели, как это выглядит на моделях. Также приедут аттракционы, объекты общественного питания".

Для комфорта покупателей будут разные форматы, в том числе стационарные торговые точки со школьными принадлежностями, детской одеждой и обувью. Проведение районных ярмарок в расписании Минской области запланировано до 5 сентября.