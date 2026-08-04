Собрать ребенка в школу без лишних хлопот: как работают школьные базары и мониторинговые группы

Одежда, обувь, спортивная форма и канцелярские принадлежности - школьные базары продолжают свою работу по всей стране. Министерство образования Беларуси с 20 июля проводит мониторинг торговых объектов. Основное внимание - на наличие ассортимента, размерного ряда и цветовой гаммы.

Собрать ребенка в школу и не объехать при этом весь город - задача, которая в августе становится главным семейным квестом. Чтобы родителям не приходилось искать, к примеру, ходовой 134-й размер формы или тетради с правильной линейкой, по всему городу открылись торговые объекты, которые находятся на контроле государства.

Специальные мониторинговые группы Министерства образования проверяют магазины в каждом регионе. Они работают без предупреждения, проверяют наличие широкого ассортимента товаров, размерный ряд и ценовой диапазон.

"Сегодня мониторинговые группы отмечают широкий диапазон ассортимента и цен. Стильное решение найдется для каждого покупателя и каждой семьи с различным уровнем достатка. Если говорить о ценах на товары белорусских производителей, которые массово представлены на школьных базарах, мониторинговая группа фиксирует наименьшую, среднюю и наивысшую цены. Если говорить по минимальным ценам, на данном торговом объекте блузки для девочек начинаются от 26 рублей, сорочки для мальчиков - от 40 рублей", - отметила замначальника Центра социальной, воспитательной и идеологической работы академии образования Ольга Братухина.

По стране работает около 250 школьных базаров. Традиционно организованы Дни школьника - в этот период предоставляется скидка от 15 до 30 %. Также акции предусмотрены для многодетных, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов и домам семейного типа.

Наталья Морозова, начальник отдела по развитию персонала ОАО "ГУМ":

"По поводу вымывания товара и размерного ряда, я могу сказать так, что мы на ежедневной основе мониторим. И все, что можно, мы, естественно, поднимаем со складов. Если есть необходимость дозаказать что-то у производителя, то оперативно, в течение 3-4 дней, мы дозаказываем. Есть еще одна у нас услуга, ей активно пользуются покупатели. Если вдруг какой-то уникальный размер нужен (очень большой или очень маленький), у нас есть журнал неудовлетворенного спроса покупателя, где покупатель может выставить свою заявку. В течение недели, как правило, мы удовлетворяем эту заявку".

Мониторинговые группы посещают не только крупные универмаги столицы и областных центров - инспекция работает также в районах и малых городах.