Собрать ребенка в школу: где родители ищут форму и почему выбирают ЦУМы и ГУМы

В универмагах, торговых центрах, на базарах Беларуси яблоку негде упасть. До 1 сентября остаются считанные дни, и у родителей начался ежегодный квест, ведь каждому хочется, чтобы их ребенок пошел на линейку нарядным, в обновках и со всем необходимым в рюкзаке.

Первая локация - Брестский ЦУМ. Главный универмаг приграничного региона начал готовиться к старту сезона еще в начале июля. Здесь более 90 % товаров с отметкой "Сделано в Беларуси!".

Да, для школьников сегодня учтены все возможные современные тренды - минимализм, оверсайз, неброские оттенки, капсульные коллекции, чтобы выглядеть стильно в условиях строгого делового дресс-кода. Предусмотрели и важный критерий для каждой модницы: чтобы было не так, как у всех.

Одевают белорусские производители не только юных белорусов, но и иностранных школьников. Среди покупателей не редко можно встретить гостей из России, а также Польши, Литвы и Латвии.

Наталья Силюк, заведующая магазином "ЦУД Брест":

"Покупатели довольны качеством товара. Мы стараемся поддерживать белорусского производителя. Коллекции и ассортимент представлены так, чтобы родители могли собрать комплект для своих детей. В нашем магазине действуют скидки для многодетных семей в размере 7 %, также имеются акции на некоторые модели и товары от 10 до 25 %".

Возле стендов с рубашками заметили маму с двумя детьми. Юлия Буснюк - родитель с солидным стажем. Сын пойдет в первый класс, а дочь - уже в восьмой. Опытная мама придерживается золотого правила: хочешь избежать массового ажиотажа и спокойно собрать двоих детей в школу - шопинг нужно устраивать в будний день. У Юлии поинтересовались, почему выбрала ЦУМ, а не школьный базар или онлайн-шопинг. Ответ был однозначным - в магазине можно найти все и сразу, без огромных наценок и с хорошими скидками.

Конечно, где и какую одежду покупать своему ребенку, родители решают сами, но у покупателя должен быть выбор, тем более когда фабрики Беларуси предлагают сотни наименований продукции. Каталоги школьной формы пестрят и разнообразием и доступностью. Так почему бы не продавать больше?

Тема продвижения товаров национального бренда находится на особом контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко, и касается это всей потребительской корзины, ведь белорусская продукция должна быть в приоритете.

Кстати о маркетплейсах. Массово обновлять школьный гардероб онлайн родители пока не решаются. Оно и понятно: детскую одежду нужно пощупать и примерить, и не один раз, да и немногие продавцы в интернете гарантируют качество и надежность товара, поэтому сегмент школьной одежды пока стабильно находится за традиционной торговлей.

"На маркетплейсе нужно потратить столько времени на подбор, решить, какой объем взять для выбора, а в магазин можно прийти, посмотреть. Если не подошло одно, можно взять другое. Опять же, предоставляются скидки, проводятся акции, действуют дисконтные программы. Это выгоднее, чем маркетплейс", - отметила руководитель отдела маркетинга и организации торговли ОАО "ГУМ" Галина Губич.

Минский ГУМ - флагман, куда едут закупаться со всей Беларуси. Как только наступает сезон подготовки к новому учебному году, количество посетителей детского салона сразу возрастает более чем в два раза. В день там в среднем проходят до 5 тыс. человек. Ассортимент впечатляет, но и запросы современного потребителя тоже высоки. В 2026 году на выбор предложено 500 моделей для мальчишек и девчонок, а доля белорусского составляет порядка 80 %. Что бросается в глаза сразу - школьная одежда давно перестала ассоциироваться исключительно с серостью и однообразием. Белорусские производители поощряют желания юных белорусов выглядеть не по-детски стильно.

А чтобы покупка сидела идеально, в ГУМе позаботились о сервисе. Часто бывает, что костюм понравился, но брюки длинноваты или рукава нужно подкорректировать. Прямо в универмаге специалисты предлагают бесплатную подгонку по фигуре ребенка. Купил - и тут же довел гардероб до идеальной посадки. Такого на маркетплейсе точно не найти.

Изучив ассортимент в ГУМе, заметили, как специалист госконтроля детально проверял каждую пару обуви. С помощью смартфона и специального приложения можно мгновенно увидеть всю подноготную товара - от фабрики-производителя до конкретного магазина. Маркировка - цифровой паспорт продукта, которая гарантирует, что перед вами оригинал, а не дешевая подделка.

Все ли есть на прилавках. Легко ли найти качественную школьную форму. Какие нарушения сегодня находят специалисты КГК. О предшкольном шопинге смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".

Главное фото: magnific.com