Акция "Соберем портфель вместе" продолжается

Белорусский союз женщин продолжает помогать собрать портфель для школьников. Сегодня председатель общественного объединения Марианна Щеткина посетила детский сад-среднюю школу в поселке Шершуны Минского района. Проверила готовность к новому учебному году и лично пообщалась с ребятами. Сюда на занятия придут 86 учеников и 28 дошкольников. 10-классники в шестой школьный день будут изучать швейное мастерство. Есть и преемственность поколений - выпускники уже педагогами возвращаются в свою альма-матер.