Активная фаза работы сейчас и на белорусских полях. Время картофеля и овощей. Причем собрать урожай аграриям активно помогают студенты. Молодежный десант трудится с охотой, ведь для некоторых помощников эти хозяйства - будущее место работы. Какой овощной каравай планируют собрать в Витебской области, узнала Ольга Масловская.



Винегрет на полях. Частное фермерское хозяйство в Витебском районе выращивает все ингредиенты, необходимые для приготовления любимого блюда из зимнего меню. Картофеля больше 200 гектаров. Капуста, морковь, свекла, но фирменный прибыльный овощ хозяйства - это репчатый лук. Под него отведено 30 гектаров. Сейчас урожай подсыхает на полях, а после очистки и сортировки отправится в хранилище.

В Витебской области самая высокая урожайность картофеля в стране

За луком, выращенным в Витебском районе, приезжают из России, Украины, Сербии. Спрос есть и на другие культуры. Картофель пробуют голландской и белорусской селекции. Говорят, самый стойкий в хранении отечественный «скарб». Урожай второго хлеба и в хозяйстве, и в целом по области не менее 400 центнеров с гектара, в то время как по стране в среднем убирают 332 центнера.

Заготовка овощей на зиму

Рассчитывают здесь и на хороший урожай капусты. К слову, на фермерских полях ее выращивают нетрадиционным для северных широт безрассадным способом.



Сейчас урожай активно закладывают на хранение. Производственный кооператив "Ольговское" в ответе за овощную безопасность города Витебска. Всю зиму поставляют продукцию в магазины, а еще в детские сады, школы, больницы города.



Чтобы в каждой витебской семье на столе в достатке было овощей, на хранение предстоит заложить 3,5 тысячи тонн картофеля. Капусты жители областного центра съедят 1700 тон, свеклы - вдвое меньше.

Студенты Витебской области помогают убирать овощи