Собственная школа ткачей в Семежеве в Копыльском районе работает уже 8 лет

Древнее мастерство осваивают дети - сначала ткачество поясов руками. Более опытные мастера создают рушники уже на ткацких станках. Школа ткачей в районном центре ткачества работает уже 8 лет.

И только в Семежеве сохранили особую технику ткачества - закладную. Узор мастера ткут вручную только белой и красной нитью. В результате рисунок на правой и левой стороне получается одинаковым.