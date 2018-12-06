Собственную коллекцию валяных сумок, аксессуаров и женских беретов создала Ольга Пилецкая

Коллекция сумок, аксессуаров и беретов из овечьей шерсти. Мастер из Клецка - Ольга Пилецкая почти десять лет создает женские украшения своими руками. Интерес к валянию появился еще в школе. Сначала из овечьей шерсти создавала картины, затем - броши, бусы, серьги. Мастер участвует не только в республиканских, но и в международных выставках. Подробнее Наталья Кезик.

Ольга Пилецкая - мастер по валянию - слой за слоем часами выкладывает необходимый рисунок из разноцветной овечьей шерсти. Даже небольшой цветок из войлока изначально выглядит как большой слоеный пирог. Ольга несколько лет подряд работает исключительно в технике мокрого валяния - руками сбивает овечью шерсть с помощью щелочного мыльного раствора.

Валянием жительница Клецка занимается почти десять лет. Сначала из войлока рисовала картины, затем создавала из хлопка бусины и броши. Сейчас увлеклась женскими сумками. Ни одно изделие мастер не сшивает. Для одной сумки, например, необходимо минимум 200 граммов мягкого, разноцветного материала. Но сейчас предпочитает овечью шерсть натурального цвета.

Способ мокрого валяния Ольга использует только дома. На работе в районном центре культуры вместе со школьниками игрушки создают исключительно при помощи иглы. Для самых маленьких шаповалов металлический инструмент меняют на деревянный.

Сначала маленькие мастера учатся валять небольшие элементы - шарики, лепестки, листочки. Их затем составляют в большие композиции. К концу года самые умелые и терпеливые свяжут из овечьей шерсти пушистую сову.