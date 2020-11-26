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Событие, которое перевернуло ход истории. Годовщину битвы на Березине вспоминают в Борисове

Именно это событие определило итог войны 1812 года - войска армии Наполеона были разбиты, большие планы французского императора на мировое господство сорваны.
Традиционно в Борисове проходят памятные мероприятия по сохранению исторической памяти. Наталья Бордиловская подробнее (видео).

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