Событие, которое перевернуло ход истории. Годовщину битвы на Березине вспоминают в Борисове

Именно это событие определило итог войны 1812 года - войска армии Наполеона были разбиты, большие планы французского императора на мировое господство сорваны.

Традиционно в Борисове проходят памятные мероприятия по сохранению исторической памяти. Наталья Бордиловская подробнее (видео).



