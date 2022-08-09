События 2020 года - сильное и нужное испытание для белорусов: какие выводы сделал каждый и какую историю мы напишем завтра

2020 год - это уже история. Сложнейшее и нужное для нас всех испытание. Мы не потеряли свое государство, мы не потеряли себя. Мы стали сильнее. Однако что показали нам эти два года? Какие выводы сделал каждый для себя, какую историю мы напишем завтра?



Об этом Людмила Гладкая в авторской рубрике "Площадка". Кто-то мудрый сказал: если у тебя есть Родина - у тебя есть все. Добавлю только: если у тебя есть независимое государство - и будущее есть.



"За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая. А любимую не отдают!" Скольким людям тогда, в августе 2020-го, важно было услышать именно эти слова и именно от Президента.



Прекрасно помню, как, глядя на попытки подобраться к нашей стране, голосовать за Александра Лукашенко пошли даже те, кто в принципе никогда не ходил на выборы. Люди поняли, что важен каждый голос, что если они сейчас этого не сделают, то завтра… Даже мы, журналисты, и представить не могли, каким катастрофическим могло оказаться это завтра.



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О событиях августа 2020 года

Спокойная, размеренная жизнь. И вдруг на улицах какие-то люди нападают на людей. Строят баррикады, крушат, ломают все кругом, блокируют дороги, парализуя город. Бросаются с ножами и заточками на силовиков. Терроризируют белорусов, даже детей, требуя поддержать безумие. Пытаются пустить под откос поезд. Делают схроны с оружием, взрывают и поджигают здания, машины. Планируют серию терактов и госпереворот, вплоть до устранения главы государства и его семьи. И все это под покровительством, как мы сейчас уже знаем, и на деньги западных спецслужб.

Сейчас заговорщики в суде. Зенкович, Федута и еще трое фигурантов рассказывают подробности, изобличают других участников. Более полугода заговорщики планировали свержение власти через вооруженный мятеж, готовы были пойти на самые радикальные меры.

Как вы помните, вход шли и другие элементы гибридной войны - беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления. Как будут жить белорусы? Кого это волновало, кроме нас самих и нашего Президента? Там, западнее от нас, мечтали видеть Беларусь беспринципной, жестокой, бесчеловечной и покорной. Хлыст и лапти для нас давно приготовили.

Там, западнее от нас, решили, что хватит нам спокойной жизни. У них там "перемены" для нас. "Да как только посмели эти белорусы, - думали там, западнее от нас, - встать во весь рост, расправить плечи. Как посмели сохранить свою уникальность, порядочность и человечность!"

Ни деньгами нас не купить, ни подвиг дедов забыть не заставить... Какими только способами нас не пыталась обозлить и вывести на улицу. Кто? Многоопытная в кровавых сценариях заграница. Но общество и государство показали себя как единый крепкий организм, а выстроенная Президентом и его командой политическая модель подтвердила свою эффективность.

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Митинг в поддержку Президента Беларуси у Дома правительства

Утро 16 августа 2020 года. Возле Дома правительства собираются люди. Каждый понимал, что возможны провокации, агрессия, нападения. Но белорусы пришли, приехали со всей страны. Белорусы плакали, рассказывая мне свои истории: как оказались разделены семьи, как близкие люди стали друг другу врагами. И везде эта боль, непонимание - почему так произошло, как мудрый белорусский народ вдруг будто бы лишился разума? Тогда никто не знал, выступит ли глава государства. А он вышел к людям.

Именно тогда стало понятно, что Беларусь не взять, что белорусы не сдадутся, что станут рядом со своим Батькой.

За что 16 августа люди вышли на площадь? За Беларусь - единую, неделимую. За безопасную, без угроз и насилия. За будущее своих детей. Пока у нас мир и покой, пока мы есть друг у друга, пока у нас есть Родина - мы самые богатые в мире. Александр Григорьевич, спасибо вам за то, что Вы у нас есть. Мы у вас, не сомневайтесь, тоже. И нас много.

Берегите свою страну, граждане.