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События в мире показывают истинные цели политиков: кто развивает экономику, а кто предпочитает наживаться на человеческих потерях
События на геополитическом поле четко показывают истинное лицо мировых дипломатов и политиков. Равнодушием на конфликт на Ближнем Востоке отличилась Польша. В попытках хоть как то поднять рейтинги правящей партии в канун выборов польский режим озабочен наплывом мигрантов. Итоги недели подведет Юлия Алферова.
Углубление сотрудничества и меры реагирования на проблемы мирового кризиса. Бишкек стал площадкой глобального диалога, приняв заседание Совета глав - государств СНГ. Для Беларуси ключевой интерес - развитие экономики с широким размахом от энергетики до инноваций.
Встреча в Кыргызстане в таком составе (а это лидеры 8 государств, включая Президента Беларуси) еще раз подчеркивает, что никто из СНГ не намерен идти на поводу у Запада. И сегодня особенно важно не допускать разобщения - к этому призвал участников белорусский лидер.
"Сегодня время критичнее оценить ситуациюв нашем Содружестве и не прятать голову в песок. Мы видим, что все застарелые конфликты неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями", - заметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Успешных примеров в работе СНГ достаточно. Это подтверждается насыщенной повесткой саммита (в ней ряд важнейших совместных заявлений). Сегодня пора делать шаги к расширению зоны влияния. Содружества и единству при членстве в более крупных организациях. Условие от Беларуси - взаимная поддержка. Партнерство на полях ШОС и БРИКС, реализация высокотехнологичных проектов и отработка новых схем логистики сегодня представляют интерес для всех стран - участниц СНГ. Как и возможность развиваться без опасения попасть под вторичные санкции Запада.
Санкции вводили против одних стран, но проблемы получают и страны ЕАЭС и другие страны СНГ
В прошлом году по инициативе Беларуси на полях СНГ создали рабочую группу, она призвана укреплять тонкие места. Эффект уже ощутим: за 8 месяцев этого года объем торговли Беларуси со странами СНГ вырос до 33 млрд долларов, это на 12,5 % больше, нежели годом ранее, в то время как экономика когда-то сильнейшего союза с приставкой -евро неустанно катится вниз. Антироссийские санкции стреляют бумерангом - Европа вынуждена переплачивать за поставки нефти и газа, падает промышленное производство и доходы населения. Неудивительно, почему правящая Социал-демократическая партия Германии потерпела поражение на выборах в региональные парламенты.
Вся партийная структура правящих партийных классов представляет огромную коррупционную машину
В отличие от постсоветского в кризис там ищут не единомышленников, а крайних. Правительство Шольца, например, за спадом экономики рассмотрело не только последствия энергетического кризиса, но и слабость основных торговых партнеров.
Пока там делят и выясняют, Беларусь и Россия достигли самого высокого уровня интеграционного строительства на постсоветском пространстве. Уже сегодня говорим о снижении себестоимости и удешевлении несырьевого неэнергетического экспорта в Беларусь и участии нашей страны в значимых инвестпроектах на льготных условиях.
Оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, которые создаются сейчас в целях импортозамещения и имеют экспортный потенциал.
За последние два месяца Беларусь приняла 6 делегаций из российских регионов. Каждую неделю в Минске кто-то из губернаторов. На этот раз большая делегация из Сибири, где Беларусь уже заложила прочную базу. Например, с участием холдинга "БМК" в Новосибирской области модернизируют трамвайный парк и развивают сотрудничество с БелАЗом. Просматривается и локализация в Беларуси отдельных электроприводов.
Сельское хозяйство и поставки карьерной техники - это база, разбавить которую сегодня готовы, реализуя научный потенциал.
У нас есть центры разработки искусственного интеллекта, важно объединить усилия с мощным IT. Важно объединить усилия с тем кластером, который имеется в Беларуси. Это направление точно будет добавлено в наш план.
Пока мы планомерно развиваем экономику, США предпочитает наживаться на человеческих потерях. Благодаря Киеву военные продажи американских компаний выросли на 50 %. Теперь Белый дом и вовсе подумывает увязать военную помощь Израилю и Украине в один законопроект. Пока Америка просчитывает выгоду, на Ближнем Востоке продолжается обмен ракетными ударами, где количество погибших уже исчисляется тысячами.
Американо-израильский союз является основным фактором ближневосточного конфликта. Америка активно поддерживает вооружениями Израиль, финансово поддерживает, экономически и дипломатически.
Оставаться равнодушными к решениям властей все сложнее как самим американцам, так и европейцам. Стычки во Франции тоже связаны с пособничеством властей в конфликте на Ближнем Востоке.
На Западе есть игроки, которые серьезно являются антагонистами Израиля и выступают в поддержку ХАМАСа дабы извлечь свою выгоду из этого, чтобы просто люди там поубивали друг друга. Это вот классические игры Запада, политтехнологии Запада.
Вообще за конфликтом на Ближнем Востоке последовала бурная реакция. Пока одни призывали урегулировать, отстаивали создание гуманитарных коридоров Польша и Украина отличились своим безразличием. Польский диктатор Дуда, спрогнозировав наплыв беженцев в Европу, заявил о том, что Польша не намерена подключаться к разрешению миграционного кризиса. Польский режим пытается хоть как-то поднять рейтинги правящей партии в канун выборов, но шансы тают на глазах. 56 % поляков уверены, что Польша ведет нечестную избирательную кампанию. Это лишний раз подтверждает и не допуск для наблюдения члена национальной делегации Беларуси в Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Дениса Карася. Его кандидатура была включена в наблюдательную миссию. При этом Беларусь (до момента пересечения границы) не получала каких-либо сигналов о том, что кандидатура неприемлема для польских властей.
Все события которые разворачиваются на политической карте мира, только подтверждают важность укрепления защитных позиций. Белорусские военные на неделе принимали участие в совместном учении ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". В целом полигон Эдельвейс в Кыргызстане собрал полторы тысячи военнослужащих.
И сегодня угроз и попыток незаконного проникновения в Беларусь меньше не становится. На границе с Литвой на неделе наши пограничники пресекли попытку нарушения границы с применением беспилотника. Неоригинальный, но уже устоявшийся способ проникновения для оппонентов, отсюда решение ввести обязательную госрегистрацию гражданских дронов и запретить использование неучтенных аппаратов. Меры на неделе поддержали парламентарии, одобрив в первом чтении изменения в Воздушный кодекс Беларуси.
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