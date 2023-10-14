События в мире показывают истинные цели политиков: кто развивает экономику, а кто предпочитает наживаться на человеческих потерях

События на геополитическом поле четко показывают истинное лицо мировых дипломатов и политиков. Равнодушием на конфликт на Ближнем Востоке отличилась Польша. В попытках хоть как то поднять рейтинги правящей партии в канун выборов польский режим озабочен наплывом мигрантов. Итоги недели подведет Юлия Алферова.

Углубление сотрудничества и меры реагирования на проблемы мирового кризиса. Бишкек стал площадкой глобального диалога, приняв заседание Совета глав - государств СНГ. Для Беларуси ключевой интерес - развитие экономики с широким размахом от энергетики до инноваций.

Встреча в Кыргызстане в таком составе (а это лидеры 8 государств, включая Президента Беларуси) еще раз подчеркивает, что никто из СНГ не намерен идти на поводу у Запада. И сегодня особенно важно не допускать разобщения - к этому призвал участников белорусский лидер.

"Сегодня время критичнее оценить ситуациюв нашем Содружестве и не прятать голову в песок. Мы видим, что все застарелые конфликты неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями", - заметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Успешных примеров в работе СНГ достаточно. Это подтверждается насыщенной повесткой саммита (в ней ряд важнейших совместных заявлений). Сегодня пора делать шаги к расширению зоны влияния. Содружества и единству при членстве в более крупных организациях. Условие от Беларуси - взаимная поддержка. Партнерство на полях ШОС и БРИКС, реализация высокотехнологичных проектов и отработка новых схем логистики сегодня представляют интерес для всех стран - участниц СНГ. Как и возможность развиваться без опасения попасть под вторичные санкции Запада.





Санкции вводили против одних стран, но проблемы получают и страны ЕАЭС и другие страны СНГ

В прошлом году по инициативе Беларуси на полях СНГ создали рабочую группу, она призвана укреплять тонкие места. Эффект уже ощутим: за 8 месяцев этого года объем торговли Беларуси со странами СНГ вырос до 33 млрд долларов, это на 12,5 % больше, нежели годом ранее, в то время как экономика когда-то сильнейшего союза с приставкой -евро неустанно катится вниз. Антироссийские санкции стреляют бумерангом - Европа вынуждена переплачивать за поставки нефти и газа, падает промышленное производство и доходы населения. Неудивительно, почему правящая Социал-демократическая партия Германии потерпела поражение на выборах в региональные парламенты.





Вся партийная структура правящих партийных классов представляет огромную коррупционную машину

В отличие от постсоветского в кризис там ищут не единомышленников, а крайних. Правительство Шольца, например, за спадом экономики рассмотрело не только последствия энергетического кризиса, но и слабость основных торговых партнеров.

Пока там делят и выясняют, Беларусь и Россия достигли самого высокого уровня интеграционного строительства на постсоветском пространстве. Уже сегодня говорим о снижении себестоимости и удешевлении несырьевого неэнергетического экспорта в Беларусь и участии нашей страны в значимых инвестпроектах на льготных условиях.





Оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, которые создаются сейчас в целях импортозамещения и имеют экспортный потенциал.

За последние два месяца Беларусь приняла 6 делегаций из российских регионов. Каждую неделю в Минске кто-то из губернаторов. На этот раз большая делегация из Сибири, где Беларусь уже заложила прочную базу. Например, с участием холдинга "БМК" в Новосибирской области модернизируют трамвайный парк и развивают сотрудничество с БелАЗом. Просматривается и локализация в Беларуси отдельных электроприводов.

Сельское хозяйство и поставки карьерной техники - это база, разбавить которую сегодня готовы, реализуя научный потенциал.

У нас есть центры разработки искусственного интеллекта, важно объединить усилия с мощным IT. Важно объединить усилия с тем кластером, который имеется в Беларуси. Это направление точно будет добавлено в наш план.

Пока мы планомерно развиваем экономику, США предпочитает наживаться на человеческих потерях. Благодаря Киеву военные продажи американских компаний выросли на 50 %. Теперь Белый дом и вовсе подумывает увязать военную помощь Израилю и Украине в один законопроект. Пока Америка просчитывает выгоду, на Ближнем Востоке продолжается обмен ракетными ударами, где количество погибших уже исчисляется тысячами.

Американо-израильский союз является основным фактором ближневосточного конфликта. Америка активно поддерживает вооружениями Израиль, финансово поддерживает, экономически и дипломатически. Владимир Шаповалов, политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Оставаться равнодушными к решениям властей все сложнее как самим американцам, так и европейцам. Стычки во Франции тоже связаны с пособничеством властей в конфликте на Ближнем Востоке.





На Западе есть игроки, которые серьезно являются антагонистами Израиля и выступают в поддержку ХАМАСа дабы извлечь свою выгоду из этого, чтобы просто люди там поубивали друг друга. Это вот классические игры Запада, политтехнологии Запада. Владимир Шаповалов, политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Вообще за конфликтом на Ближнем Востоке последовала бурная реакция. Пока одни призывали урегулировать, отстаивали создание гуманитарных коридоров Польша и Украина отличились своим безразличием. Польский диктатор Дуда, спрогнозировав наплыв беженцев в Европу, заявил о том, что Польша не намерена подключаться к разрешению миграционного кризиса. Польский режим пытается хоть как-то поднять рейтинги правящей партии в канун выборов, но шансы тают на глазах. 56 % поляков уверены, что Польша ведет нечестную избирательную кампанию. Это лишний раз подтверждает и не допуск для наблюдения члена национальной делегации Беларуси в Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Дениса Карася. Его кандидатура была включена в наблюдательную миссию. При этом Беларусь (до момента пересечения границы) не получала каких-либо сигналов о том, что кандидатура неприемлема для польских властей.

Все события которые разворачиваются на политической карте мира, только подтверждают важность укрепления защитных позиций. Белорусские военные на неделе принимали участие в совместном учении ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". В целом полигон Эдельвейс в Кыргызстане собрал полторы тысячи военнослужащих.