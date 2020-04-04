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События западного региона страны - в дайджесте
А в Гродно стартовала кампания по массовому озеленению областного центра. Здесь планируют высадить несколько тысяч деревьев и кустарников. Новый образ символа города - святой Губерт с оленем - появится в историческом центре города к ХІІІ фестивалю национальных культур. А узнать о подвиге партизан теперь можно и при помощи интернета. Интерактивная выставка проходит в городе над Неманом. Обинтересных событиях западного региона страны - в следующем дайджесте.
В этом году Гродно планирует подтвердить статус самого зеленого города страны
Рябины, клены, липы и березы появятся в историческом центре и в новых микрорайонах. Посадят кусты вдоль автомобильных дорог. Акцент сделают на кизильник блестящий, полезный барбарис, шиповник с душистыми цветами - это обычные и наиболее распространенные растения в нашей местности. Их выбрали для городских посадок в связи с хорошей приживаемостью. Высадка деревьев - один из основных способов улучшения экологической ситуации в городе. К решению этой задачи активно подключается население. Совместные усилия, по мнению специалистов, способствуют "оживлению" городского ландшафта и оздоровлению окрестности.
В Гродно появится новый образ символа города
Гранитную колонну с бронзовыми фигурками святого Губерта и оленя установят в историческом центре города специально к ХІІІ Республиканскому фестивалю национальных культур. По замыслу автора проекта, вся композиция достигнет трех метров в высоту. Сейчас проект проходит процедуру согласования. На специальном совете ведущие архитекторы, художники, скульпторы и искусствоведы Гродно уже вынесли свой положительный вердикт. Определяется окончательное место установки композиции.
Интерактивная выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах" открылась в Гродно
Экспозиция включает в себя больше 70 экспонатов. Их особенность - персонификация. При помощи электронного стенда можно найти своего героического предка, который в годы войны был партизаном или подпольщиком. В базе данных интернет-проекта более 83 тысяч электронных карточек партизанского движения. Планируется также перевести в электронный вариант многочисленные военные карты, стенгазеты и листовки, которые выпускали партизанские отряды во время оккупации.
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