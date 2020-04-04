События западного региона страны - в дайджесте

А в Гродно стартовала кампания по массовому озеленению областного центра. Здесь планируют высадить несколько тысяч деревьев и кустарников. Новый образ символа города - святой Губерт с оленем - появится в историческом центре города к ХІІІ фестивалю национальных культур. А узнать о подвиге партизан теперь можно и при помощи интернета. Интерактивная выставка проходит в городе над Неманом. Обинтересных событиях западного региона страны - в следующем дайджесте.







В этом году Гродно планирует подтвердить статус самого зеленого города страны

Рябины, клены, липы и березы появятся в историческом центре и в новых микрорайонах. Посадят кусты вдоль автомобильных дорог. Акцент сделают на кизильник блестящий, полезный барбарис, шиповник с душистыми цветами - это обычные и наиболее распространенные растения в нашей местности. Их выбрали для городских посадок в связи с хорошей приживаемостью. Высадка деревьев - один из основных способов улучшения экологической ситуации в городе. К решению этой задачи активно подключается население. Совместные усилия, по мнению специалистов, способствуют "оживлению" городского ландшафта и оздоровлению окрестности.





В Гродно появится новый образ символа города

Гранитную колонну с бронзовыми фигурками святого Губерта и оленя установят в историческом центре города специально к ХІІІ Республиканскому фестивалю национальных культур. По замыслу автора проекта, вся композиция достигнет трех метров в высоту. Сейчас проект проходит процедуру согласования. На специальном совете ведущие архитекторы, художники, скульпторы и искусствоведы Гродно уже вынесли свой положительный вердикт. Определяется окончательное место установки композиции.





Интерактивная выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах" открылась в Гродно