Сочи принимает межправсовет ЕАЭС. Рассказываем о первых контрактах

Роман Головченко встретился с губернатором Краснодарского края. Товарооборот вырос за последние годы практически вдвое: с 300 миллионов долларов в 2020-м до 570 в прошлом году. А за 4 месяца этого уже 200 миллионов. Все это благодаря проектам по кооперации. Мы собираем тракторы и в этом году планируем выйти на тысячу машин. Открыто и новое предприятие по выпуску комбайнов. В планах кооперация по лифтам и новым моделям тракторной техники.