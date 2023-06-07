ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сочи принимает межправсовет ЕАЭС. Рассказываем о первых контрактах

Сочи сегодня принимает глав правительств стран ЕЭАС. Здесь стартует межправсовет. Также у нашей делегации ряд двусторонних переговоров.

Роман Головченко встретился с губернатором Краснодарского края. Товарооборот вырос за последние годы практически вдвое: с 300 миллионов долларов в 2020-м до 570 в прошлом году. А за 4 месяца этого уже 200 миллионов. Все это благодаря проектам по кооперации. Мы собираем тракторы и в этом году планируем выйти на тысячу машин. Открыто и новое предприятие по выпуску комбайнов. В планах кооперация по лифтам и новым моделям тракторной техники.

Беларусь и Россия будут вместе работать по новым проектам в сфере электротранспорта. Сегодня в Сочи на выставке "Евразия - наш дом" Белкоммунмаш и корпорация "Россатом" подписали соглашение. Белорусское предприятие предлагает электротранспорт всем регионам России - от Мурманска, Краснодарского края до Новосибирска. В Сочи отлично прошел обкатку наш электробус. Есть договоренности о поставках. В очереди также троллейбусы и низкопольные трамваи.

Завтра на выставке премьер-министрам ЕАЭС презентуют евразийский электробус. Степень локализации в нем 80 %.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все