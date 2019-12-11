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Social Weekend. За выход в финал борются 25 проектов в семи категориях
Кадры с полуфинала конкурса. В эти минуты за выход в финал борются 25 проектов в семи категориях: наука и образование, культура и искусство, инфраструктура городов, медицина, экология и охрана животных. Останутся только - 16 стартапов. Все полуфиналисты прошли курсы по финансовой осведомленности и основам бизнес-стратегии от опытных менторов. Участники также получили знания в сферах маркетинга, продюсирования, юридических аспектах и PR. Среди успешных финалистов конкурса прошлых лет - спасательный отряд "Ангел", проект по обеспечению родильных домов чехлами на кювезы и IT-школа для инвалидов по слуху.
Конкурс социальных проектов Social Weekend существует семь лет. За это время в нем было представлено более трех тысяч авторских проектов и идей. Победители конкурса разных лет получили финансирование на 650 тысяч белорусских рублей.
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