США стремительно теряют статус мирового лидера - ситуацию обсудили эксперты "Клуба редакторов"

Соединенные Штаты стремительно теряют статус мирового лидера. Методы, обкатанные на цветных революциях в арабских странах и Восточной Европе, дали сбой и открыли для Америки ящик Пандоры. Последние аргументы - ложь и санкции - только усугубили ситуацию. Все больше государств начинают понимать, кто надежный партнер, а кто нет.



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