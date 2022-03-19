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США стремительно теряют статус мирового лидера - ситуацию обсудили эксперты "Клуба редакторов"

Соединенные Штаты стремительно теряют статус мирового лидера. Методы, обкатанные на цветных революциях в арабских странах и Восточной Европе, дали сбой и открыли для Америки ящик Пандоры. Последние аргументы - ложь и санкции - только усугубили ситуацию. Все больше государств начинают понимать, кто надежный партнер, а кто нет.

Взгляд в будущее. Как перестраивается мировая экономика под новые реалии? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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