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Соглашение на скидку на социально значимые товары поддержали 16 крупных представителей Беларуси

Малообеспеченные, многодетные, пенсионеры, инвалиды и семьи, где ребенок с ограниченными возможностями, могут пользоваться скидкой в 10 % на социально значимые товары в гипер- и супермаркетах торговых сетей. Соглашение поддержали 16 крупных представителей.

Речь о продуктах питания, которые покупаем каждый день: хлеб, молоко, мясо на кости, мука, твердый сыр, сахар. Всего 29 наименований.
Все это - чтобы поддержать покупателя и уменьшить расходы на товарную корзину. МАРТ отмечает: потребители активно стали подключаться к новой системе скидок. А подробную информацию можно получить в магазине рядом с домом.
Надо отметить, что ежемесячная сумма покупок в одной сети для покупок со скидкой в 10 % не должна превышать бюджет прожиточного минимума, на сегодня это 288 рублей.

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