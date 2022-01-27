Соглашение на скидку на социально значимые товары поддержали 16 крупных представителей Беларуси

Малообеспеченные, многодетные, пенсионеры, инвалиды и семьи, где ребенок с ограниченными возможностями, могут пользоваться скидкой в 10 % на социально значимые товары в гипер- и супермаркетах торговых сетей. Соглашение поддержали 16 крупных представителей.



Речь о продуктах питания, которые покупаем каждый день: хлеб, молоко, мясо на кости, мука, твердый сыр, сахар. Всего 29 наименований.

Все это - чтобы поддержать покупателя и уменьшить расходы на товарную корзину. МАРТ отмечает: потребители активно стали подключаться к новой системе скидок. А подробную информацию можно получить в магазине рядом с домом.

Надо отметить, что ежемесячная сумма покупок в одной сети для покупок со скидкой в 10 % не должна превышать бюджет прожиточного минимума, на сегодня это 288 рублей.