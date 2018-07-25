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Соглашение о сотрудничестве подписали Дирекция ІІ Европейских игр и БРСМ
Только работа в команде принесет отличный результат. Соглашение о сотрудничестве подписали Дирекция ІІ Европейских игр и БРСМ.
Представители крупнейшей молодежной организации получат возможность участия в образовательных проектах, организованных Дирекцией, и повышения профессионального уровня своих волонтеров. Союз молодежи окажет информационную поддержку, и это будет способствовать развитию олимпийского движения, повышению узнаваемости бренда ІІ Европейских игр и популяризации видов спорта, входящих в программу мультиспортивного форума. Уже поступили заявки от более чем девяти тысяч человек, желающих стать волонтерами, а нужно восемь. К моменту завершения регистрации - 1 апреля - ожидается серьезный конкурс.
В июне следующего года более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.
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