Соглашение о сотрудничестве подписали МЧС и БРСМ

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский и первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документ предполагает обучение молодежи методам предупреждения ЧС и способам пропаганды безопасной жизнедеятельности, реализацию совместных проектов социальной направленности, пишет sb.by.



Вадим Синявский отметил, что обновление и подписание соглашения обусловлено нынешними реалиями, проводимой государственной молодежной политикой в области гражданского и патриотического воспитания молодежи. Соглашение позволит проводить совместную работу по воспитанию патриотов нашей любимой республики, которые будут созидать и приумножать богатство белорусского народа.



"БРСМ особое внимание уделяет силовым структурам и, конечно, МЧС, которое сегодня во многом является примером и для наших силовиков в направлении работы с молодежью. Наше сотрудничество позволяет достигать практического результата, укреплять патриотизм и развивать патриотическое движение в нашей стране. За последние годы мы видим существенный рост потенциала взаимодействия с МЧС, которое объединяет молодежь и личный состав ведомства. Наше сотрудничество – хороший пример плотного взаимодействия между государственными органами власти и общественными объединениями", - подчеркнул Александр Лукьянов.



