Соглашение о сотрудничестве в сфере информации подписали министерства Беларуси и Кыргызстана

Кыргызстан будет освещать II Европейские игры. А СМИ Беларуси расскажут о ІІІ Всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре в этом государстве. Соглашение о сотрудничестве в сфере информации подписали сегодня профильные министерства двух стран. На встрече говорили и о создании союза региональных журналистов Беларуси и Кыргызстана.