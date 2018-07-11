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Соглашение о сотрудничестве в сфере информации подписали министерства Беларуси и Кыргызстана

Кыргызстан будет освещать II Европейские игры. А СМИ Беларуси расскажут о ІІІ Всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре в этом государстве. Соглашение о сотрудничестве в сфере информации подписали сегодня профильные министерства двух стран. На встрече говорили и о создании союза региональных журналистов Беларуси и Кыргызстана.

Накануне реальные договоренности были достигнуты между Белтелерадиокомпанией и главной телерадиовещательной корпорацией Кыргызстана.

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