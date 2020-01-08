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Беларусь и ЕС подписали соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии

Беларусь и ЕС подписали соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии

В Брюсселе подписаны соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии МИД Беларуси.

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