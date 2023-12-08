Соглашение о взаимной отмене виз подписали Беларусь и Вьетнам

8 декабря Ханое было подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством СРВ о взаимной отмене виз, пишет БЕЛТА.



Церемония подписания и обмена документами о сотрудничестве между Вьетнамом и Беларусью состоялась сразу после переговоров премьер-министров Беларуси и Вьетнама. Также подписано соглашение между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания.